16-aastane Kristina on pärast oma ema surma ehmatavalt palju kaalus juurde võtnud. Nüüd, kus tema isa Peeter on endale uue elukaaslase leidnud, valmistab suur kaal neiule probleeme ka kodus. Ülekaalulisel Kristinal on raske veeta oma päevi saledate kasuõdede seltsis. Olukorra teeb keerulisemaks, et kasuõed ei jäta kasutamata mitte ühtegi võimalust teda kehakaalu pärast narrida. „Mu isa elukaaslase tütred ei jäta mind rahule. Õnnetuseks peame veel ka ühes toas elama,“ on Kristina kurb. „Ma läheks parema meelega kuuri magama, kui olen nendega ühes toas. See ei ole elu. See on põrgu! Ma tean, et olen paks, aga pole vaja seda koguaeg nina alla hõõruda.“

„Kui minul või õel Gretel oleks kaaluga probleeme, siis me võtaks vähemalt midagi ette, mitte ei istuks niisama ja sööks oma krõpse. Kui keegi talle midagi ei ütle, siis ta arvabki, et nii on normaalne,“ arvavad kasuõed.

Peeter ja tema elukaaslane Dagmar usuvad, et tüdrukute tülid on ajutine nähtus ja põhjustatud vaid elukorralduse muutumise šokist. Nimelt kolis Peeter koos Kristinaga mõne kuu eest Dagmarile kuuluvasse majja, kus naine oma kahe tütrega juba üle 10 aasta on elanud. „Tüdrukud on piisavalt suured, et ise omavahel hakkama saada. Meie Dagmariga ei pea oma perekonna elu selle järgi seadma, kuidas teismelised heaks arvavad,“ arvab isa Peeter. Näib siiski, et Peeter ja Dagmar alahindavad kolme tüdruku konflikti. Erinevalt neist ei taha tüdrukud ühe katuse all elada. Asi muutub inetuks, solvangud hullemaks ning kiusamine talumatuks, isegi eluohtlikuks. Kuidas olukord laheneb?