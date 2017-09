„See on sellest, kuidas trammipargile anti Vladimir Iljitš Lenini nimi,“ ütleb ta.

Hillar Teder näitab meile Ukraina pealinna Kiievi kesklinna piirimail maja, mis silmnähtavalt ootab paremaid aegu. Maja külge on veel nõukogude ajast rippuma jäänud mitu mälestustahvlit. Kergitame koos Tederiga papitükki, mille taha suurim neist on peidetud.

Kui Eesti üks rikkaimaid mehi Hillar Teder räägib numbritest 100 või 200, unustab ta sageli lisada, et jutt käib miljonitest eurodest. „Radar“ sõitis miljonäriga koos Ukrainasse, kus Teder peab mitut kaubanduskeskust, et uurida, kas Ukraina ärimeeste märksa korruptiivsem käekiri on teda Tallinnas saatma hakanud?

Nõukogude ajal arhitektuurimälestisena kaitse alla võetud majas asus kunagi Lukjanovka trammidepoo kontor. Nüüd aga saab sellest väike osa hoopis suuremast ehitisest – Tederi uuest Kiievi kaubanduskeskusest, mida ta siia vana trammipargi krundile rajab. Lukjanovka on Tederile Kiievis järjekorras neljas kaubanduskeskuse arendus.

Sõidame Tederiga mööda Kiievi linna, et heita pilk peale tema praegu käigus olevatele kaubanduskeskustele. Linn on suur ja elanikke umbes 4 miljonit. Kaubanduskeskuste äri on Teder ajanud siin juba 12 aastat.

„Enne seda ma käisin 10 aastat Peterburi vahet ja 2005 siis otsustasime, et hakkame käima siin. Siis me just müüsime maha need mahlatehased, mis meil Venemaal olid, saime mingi suurema hulga raha – seal oli mingi 400-500 miljonit dollarit. Hakkasime siis arutama oma partneritega, kuhu võiksime edasi investeerida,“ räägib Teder.

„Kaubandusega oli siin tol ajal hästi, kuna siin selliseid hüpermarketeid ei olnud, aga palju oli supermarketeid. Siis me mõtlesime, et peaks tegema siin kaubanduskeskusi ja hakkasime siis käima,“ lisab ta. Palju raha Teder Ukrainasse toonud on? „Paarsada miljonit kindlasti,“ ütleb ta vastuseks.

Kui kõik läheb hästi, on see investeering ka tulus. Täna töötab tema firma Arricano all Ukrainas viis kaubanduskeskust ja iga keskus toob rendituluna aastas sisse 3 ja 6 miljoni euro vahel.