Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja Kanada 150. juubelisünnipäeva, toimub Kanadas esmakordselt Eesti moodi ja disaini tutvustav ürituste sari Northern Spirit EstoStyle, kus esitletakse rahvusvaheliselt tuntud Eesti moe-, disaini- ja ilubrände. Eestlaste ja Kanada-eestlaste ühise ettevõtmise eesmärgiks on läbi disainiloomingu tugevdada ja arendada kultuurisidemeid Eesti ja Kanada vahel ning viia Eesti disain Kanada turule. Northern Spirit EstoStyle ürituste sari Torontos hõlmab efektset moeetendus-performance’it, mis toimub 29. septembril Royal Ontario Museum’s Friday Night Live Fashion sarja raames Toronto mainekas muuseumis ja 1.-2. oktoobril aset leidvaid heategevuslikke moeetendusi ning üritusi Tartu College’is, kus avatakse ka Eesti disainbrändide showroom ning toimuvad kohtumised meedia ja partneritega. Eesti moe-, disaini- ja ilubrändidest on Kanadas esindatud Tanel Veenre Jewellery, Oksana Tandit, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, D’Difference ja Sangar. Samuti on moeetendusel väljas Eesti uue põlvkonna ühe edukaima disaineri, Roberta Eineri looming. Delegatsiooni liikmeteks on brändid, kes soovivad lähemalt tutvuda just Kanada turu ning sealsete võimalustega.

Kanadas esimest korda esitletav Northern Spirit kontseptsioon võtab kokku Eesti disaini põhjamaisuse modernses võtmes, hõlmates Eesti disaini ja moe rahvusvahelistele turgudele viimise värskelt loodud formaati, mis koondab erinevaid elemente, vaatemängulisest moetendus-performance’ist showroomi ning esitlusmaterjalideni. Northern Spirit formaat on kohaldatav erinevatele brändide kooslustele, turgudele ning üritustele, võimaldades näidata meie moedisaini kõikjal maailmas ning olulistel Eestis toimuvatel sündmustel.

“Oleme Northern Spirit formaati pea pool aastat koos oma ala tipptegijatega põhjalikult ettevalmistanud ning meil on hea meel selle üle, et selle esmane esitlus toimub just Kanadas, koostöös meie sealsete partnerite, EERO ja VEMUga. Oleme Estonian Fashion Brands Associationiga teadlikult liikunud selles suunas, et välja arendada Eesti moedisaini ühtne esitlusformaat, mida kasutame nüüd ja tulevikus meie unikaalsete disainbrändide viimisel erinevatele turgudele ning mis võimaldab lihtsat integreerimist Eesti Disainerite Liidu innovaatiliste tootedisaini esitlusplatvormide ning mitmete teiste loomemajanduse valdkondadega,” rääkis Maire Milder, EFBA üks asutajatest ning Baltika brändingu ja jaekontseptsioonide arendusdirektor, kelle sõnul Northern Spirit formaati täiendatakse jätkuvalt uute moodulitega, nii etenduse formaadi, showroomi kui ka esitlusmaterjalide osas ning peatselt on selles vallas oodata veelgi uudiseid. Toronto visiidi käigus linastub ka värskelt valminud Eesti disaini- ja moefilm, samuti pealkirja all Northern Spirit, mille kontseptsiooni autor on Helen Sirp ning mis valmib koostöös Estonian Fashion Brands Associationi (EFBA), Eesti Disainerite Liidu (EDL), Eesti Disaini Maja (EDM) ja Kaubamajaga. Eestimaa kaunis looduses valminud filmist leiab Roberta Eineri, Tanel Veenre, Tiina Talumehe, Kristina Viirpalu, Oksana Tanditi, Anu Samarüütli, Ivo Nikkolo, Baltmani, Montoni, Elmet Treieri, Sangari, Uncle Pauli, Framed by Karl, Riina O, Stella Soomlaisi, D’Difference’i ning Mari Masso tooteid. Lisaks Kanadale jõuab Northern Spirit disaini- ja moefilm peatselt ka Disainiööle, Londonisse ja Pariisi. Külastus Torontosse toimub koostöös EFBA (Estonian Fashion Brands Association), EERO (Estonian Ecumenical Relief Organization) ja ESC/VEMUga (Estonian Studies Center in Toronto). Tartu College’is toimuva heategevusliku moeetenduse tulu läheb puuetega laste, täiskasvanute ja vanurite taastusravi toetusprogrammideks Eestis. EERO ja VEMU on Kanada heategevusorganisatsioonid. EERO toetab tervise, hariduse ja kogukonna programme Eestis ning ESC/VEMU aitab kaasa Kanada-eestlaste kultuuripärandi säilitamisele ja arendamisele.