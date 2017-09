„Plektrummi“ hooaja esimese saate külaliseks oli kirjanik Leelo Tungal, kes rääkis omast kogemusest, kui kergesti võib arvutimängudest sõltuvus tekkida.

Kirjanik meenutas, et tema abikaasa muretses talle mõned arvutimängud, et ta õpiks hiire tööd ja kaotaks hirmu, vahendab Menu.

„Näiteks Brickles ja Solarian, kus tuli kosmoserakette tulistada ja see oli põnev mäng ja ma saavutasin üsna häid tulemusi ja ma sattusin nii hoogu, et ei vaadanud kella. See kestis vist õige mitu nädalat, kus ma kuni kella kolmeni öösel proovisin saada maksimumpunkte ja ma sain aru, nüüd ma tean, kus ma eksisin ja nüüd ma järgmine kord võidan. Hommikul olid silmad punased tööle minnes, ise väsinud ja ma sain aru, et see on päris ohtlik asi," meenutas Tungal.