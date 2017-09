Pealtnägija sõnul põlesid raketilöögi tagajärjel maha kaks masinat ning kaks inimest said raskelt haavata, kusjuures tema hinnangul olid vigasaanud ajakirjanikud.

Venemaa kaitseministeerium teatas kommentaariks, et uudise näol on tegemist provokatsiooniga, kuid möönis, et kopterite taktikaõppe käigus toimus ekslik sihtmärgi lukustamine, mistõttu mittejuhitav rakett tabas veoautot, kus polnud inimesi. Ministeerium samas ei täpsustanud, kunas vahejuhtum aset leidis.