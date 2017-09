Politsei palub kaasabi selgitamaks kodust lahkunud terviseprobleemidega 63-aastase Tiiu asukohta, kelle elu võib kõrvalise abita ohtu sattuda.

Viimati nägi Tiiut tema abikaasa, kui naine oli 18. septembri päeval Otepää linnas Lille tänaval kodus. Seni kogutud info lubab arvata, et veel samal õhtul liikus naine oma kodu juures, kuid siis lahkus teadmata suunas ja tema asukoht on seni tuvastamata. Tiiu asukoha kiire tuvastamine on oluline, sest kõrvalise abita ei pruugi ta kuigi pikalt ise toime tulla ning võib sellest johtuvalt hätta sattuda. Naiselt endalt ei saa paraku vahetult uurida, kas ta politsei abi vajab, sest mobiiltelefoni tal kaasas ei ole.

Politsei kontrollib Otepää linnaümbrust, kus naine enamasti ringi liigub. Samuti veendus piirkonnapolitseinik, et haiglas ega teadaolevate sõprade-tuttavate juures teda ei ole. Töö lisainfo kogumisel ja naise asukoha tuvastamisel jätkub.

Umbes 165 cm pikal Tiiul võib seljas olla sinise-punase triibuline jakk ja jalas sinised teksased. Ilmselt liigub ta jala ja üksinda hoidudes kõrvaliste inimestega ise kontakti loomast. Pole välistatud, et naine võib liikuda ka Valga naabermaakondadesse.

Kui keegi on Tiiut näinud, palub politsei sellest teada anda hädaabinumbril 112.