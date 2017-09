Kui enamus meist on harjunud värvilise maailmaga, siis see videol olev mees pole värve näinud. Tema maailm on olnud hall. Sel sünnipäeval oli ta lähedastel talle aga eriti eriline kingitus...

Videol on näha, kuidas mees kallite seltsis oma kingitust avab. Kinkekott ja mitu karpi, kuid lõpuks on prillid käes. Väheke segaduses, kuid lähedaste utsitamisel paneb ta need ette ja asub vaatama.

Mehe siiras ja südamest õnnelik reaktsioon toob suure tõenäosusega ka vaatajale pisara silma. On raske kujutada end olukorda, kus maailmas pole värve. Ja siis sa näed neid...

„Puud on rohelised," ütleb mees pisaraid tagasi hoides ja on näha, et teda valdab enneolematu tunnetetulv. Kätel ei ole justkui õiget kohta ja kõik näib ebareaalne.