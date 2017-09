Valga-Valka piirile kavandatakse kaubanduskeskust, kuhu tulevad toidu- ja ehitusmaterjalide kauplus ning Superalko pood.

Kaubanduskeskus peaks kerkima Transpordi ja Viljandi tänava ristmiku juurde 6,5-hektarilisele kinnistule, mis jääb Bauhofi kaupluse juurest teisele poole Viljandi tänavat, kirjutab Valgamaalane.

Kinnistu ostis Urmas Sardis, kes on Kroonikeskus OÜ juhatuse liige. Sama ettevõtte teine juhatuse liige on Elmo Ehrlich, kes on ühtlasi Superalko kaubamärki omava Aldar Eesti OÜ kaasomanik.

Augusti lõpus andis Valka volikogu heakskiidu detailplaneeringu algatamisele ja kinnistu põllumajandusmaast ärimaaks muutmisele.

Aldar Eesti juhatuse liige ja üks omanikest Riho Maurer ütles Valgamaalasele, et Superalko kauplus on vaid osa suuremast kaubakeskusest, mille ehitust veab arendaja, kelleks pole nende firma. Arendaja pole tema sõnul veel paika määratud. Maurer avaldas, et alkoholipood tuleb veidi suurem kui Superalko praegune Valka kauplus.

Maurer lisas, et tema teada on kaubanduskeskuse teiste poodide osas läbi räägitud ühe toidukaupluseketi ja ühe ehitusmaterjalipoodide ketiga. "Aga kes sinna tegelikult tuleb ja mis need nimed on, pole mul vähimatki õigust välja öelda. Nii palju kui minul informatsiooni on, on need üldsegi Läti ettevõtted."

Urmas Sardis kinnitas, et on kaubanduskeskuse loomise eestvedaja, kuid ei tunnistanud ennast arendajaks. Samuti kinnitas ta, et läbirääkimised käivad Läti ettevõtetega. Kaubanduskeskuses on Sardise sõnul kavas pakkuda odava hinnaga kaupa.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Valga-Valka piirile kavandatakse uut kaubanduskeskust