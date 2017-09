USA rokkansambel Linkin Park andis teada, et juulis endalt elu võtnud laulja Chester Benningtoni mälestuseks toimub 27. oktoobril kontsert.

Los Angeleses Hollywood Bowlis astuvad lisaks bändi viiele liikmele üles mitmed teised muusikud, vahendab New York Post.

Linkin Parki rokkarid annetavad oma honorari heategevusfondi One More Light hüvanguks. Sama nime kannab ansambli maikuine album. Plaadi nimilugu „One More Light“ ilmus äsja videona. „Algselt polnud see singlina plaanis, kuid tugev side fännidega Benningtoni lahkumise järel tõi selle laulu esiplaanile,“ seletab bänd.