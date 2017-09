„Pohmaka" näitleja Zach Galifianakis (47) demonstreeris Emmyde jagamisel siredat figuuri.

Daily Mail märgib, et 2009. aasta menufilmist saadik paistab Zach olevat ligi 50 kilo alla võtnud.

Mullu naljatas Zach Conan O'Brieni jutusaates, et tema salenenud keha on arvukate ilulõikuste tulemus. Ta on ka rääkinud, et hakkas usinalt jalutamas käima ning loobus napsist.