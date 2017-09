Päästeamet jagas täna aumärgid 64 inimesele ning tunnustas kokku 84 inimest, kelle seas nii päästeameti töötajaid kui ka tavakodanikke, kes on näidanud üles erakordset vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või on andnud märkimisväärse panuse päästevaldkonna arendamiseks.

Jevgeni Novikov (elupäästja I kl medal, Lääne päästekeskuse Pärnu päästekomando päästja, staaž kaheksa aastat) ja Karl-Johannes Kruusmann (elupäästja III kl medal, Lääne päästekeskuse Pärnu päästekomando päästja, staaž kaks aastat).

Üheksanda jaanuari õhtul sai Pärnu päästekomando väljakutse Pärnu kesklinna silla juurde, kus meesterahvas jooksis Pärnu jõe jääl silla poolt mere poole, laevatee suunas, mis oli sisuliselt jääsupp. Talviste ilmastikuolude tõttu oli sündmuskohal nähtavus halb. Otsingu käigus selgus, et mees on juba vette kukkunud ja sündmuskohal kinnitati aste 2.

Koheselt sai töösse suunatud üks pinnaltpääste lüli koosseisuga: Jevgeni Novikov ja Karl-Johannes Kruusmann. Kannatanuni jõudnud pinnaltpäästjatele avanes karm vaatepilt, kus lahtise jääpanga peal lamas läbimärg ja liikumisvõimetu kannatanu. Kuna oli oht, et ka pinnaltpäästjad kukuvad läbi jää ja seavad seeläbi kannatanu veel suuremasse ohtu, otsustas Novikov kannatanule üksinda läheneda. Samal ajal jäi Karl-Johannes 5 meetri kaugusele olukorda turvama. Transportinud kannatanu lahtise jääpanga pealt hansalauale alustasid päästjad tagasiteed kaldale. Kogu tegevuse kestvus oli hinnanguliselt 5 minutit. Kiirabi tuvastas kannatanul tugevad alajahtumise tunnused – kehatemperatuuriks mõõdeti 32 kraadi. Antud olukorras päästsid kannatanu elu tähelepaneliku linnakodaniku poolt tehtud hädaabikõne ning pinnaltpäästjate hea ja oskuslik töö.

2.

Erik Kokk (elupäästja I kl medal, Põhja päästekeskuse Nõmme päästekomando rühmapealik, staaž 12 aastat), Boriss Tsvetkov (elupäästja III kl medal, eraisik) ning Juri Novikov (elupäästja III kl medal, Põhja päästekeskuse Nõmme päästekomando päästja, staaž üheksa aastat)

Mullu 4. oktoobri õhtul said Nõmme päästemeeskonnad väljasõidukorralduse Mustamäele, kus põles 14-korruseline kõrghoone. Informatsioon võimalikest kannatanutest puudus. Päästemeeskondade kohale jõudes oli peatrepikoja sissepääsust näha musta suitsu tulemas.

Rühmapealik Erik Kokk hindas tekkinud olukorda ja kinnitas koheselt 3., ehk kõrgema väljasõidu astme. Seejärel teostas ta põhjaliku luure, mille käigus selgus, et korteriühistu esimees Boriss Tsvetkov oli iseseisvalt enne päästjaid suitsu täis korterist liikumispuudega kannatanu välja toonud, kuid oli ka ise selle käigus kannatada saanud. Tsvetkov anda Kokkile infot, et korteris võib olla veel kaks vanemat inimest, kes on korterisse suitsu- ja tulelõksu jäänud ning kelle elud võivad olla ohus. Erik Kokk andis korralduse suitsusukeldumiseks, kuid kuna ühel suitsusukelduspaari liikmel tekkis päästeauto juures vajaliku varustuse kättesaamisel tehniline probleem, mille likvideerimiseks võinuks aega minna, võttis rühmapealik kiirelt vastu otsuse teostada suitsusukeldumist ise koos Nõmme päästekomando päästja Juri Novikoviga. Kokk ja Novikov päästsid kaks inimest, kes koheselt kiirabile üle anti ning haiglasse viidi.

3.

Jevgeni Logvinenko (elupäästja medal II klass, Põhja päästekeskuse Kesklinna päästekomando päästja, staaž 13 aastat), Igor Šmutov (elupäästja medal II klass, Põhja päästekeskuse Kesklinna päästekomando päästja, staaž 18 aastat), Kert Õismets (elupäästja medal III klass, Põhja päästekeskuse Pirita päästekomando päästja, staaž 15 aastat) ning Vallo Lepassalu (elupäästja medal III klass, Põhja päästekeskuse Pirita päästekomando päästja, staaž 17 aastat)

15.03.2017 pärastlõunal saabus häirekeskusesse teade õnnetusest Pirita jõel, kaks eakat kalameest olid vajunud läbi hapra jääkihi. Pirita päästemeeskond saabus sündmuskohale 3 minutiga, Pirita meeskonna pinnaltpäästja Kert Õismets, läks koheselt tegelema ühe kannatanuga, kes ilmutas väsimuse märke. Päästenööri ja päästeridvaga varustatud Vallo Lepassalu püüdis Kerti abistada, kuid läbivettinud kalastusriided muutsid päästetava nii raskeks, et kahekesi ei suudetud kannatanut jääaugust välja tõmmata. Teine kalamees hoidis jää ääres kinni ja tema olukord oli parem. Kohale saabunud Kesklinna päästemeeskonna päästjad Igor Šmutov ja Jevgeni Logvinenko panid selga päästevestid ning läksid kolleegidele appi. Paraku ei pidanud jää suurele koormusele vastu ja kolm päästjat vajusid ka korra läbi jää, kuid suutsin end jää peale tagasi vinnata. Päästjad hindasid seejärel olukorda ja otsustasid kasutada abivahendina redelit, mõlemad kalamehed suudeti 19 minuti pärast väljakutset veest välja sikutada. Lisada tuleb, et Kesklinna komando ei ole veepääste võimekusega komando.

4.

Vadim Sampetov SR (elupäästja medal II klass, Põhja päästekeskuse Kesklinna päästekomando rühmapealik, staaž ligi 25 aastat), Aleksandr Rõbakov (elupäästja medal II klass, Põhja päästekeskuse Kesklinna päästekomando meeskonnavanem, staaž 26 aastat), Juri Babkin (elupäästja medal III klass, Põhja Päästekeskuse Kesklinna päästekomando päästja, staaž ligi üheksa aastat), Oleg Bereznjak (elupäästja medal III klass, Põhja Päästekeskuse Kesklinna päästekomando päästja, staaž 19 aastat), Roman Skripko (elupäästja medal III klass, Põhja Päästekeskuse Kesklinna päästekomando päästja, staaž ligi 14 aastat) ning Vadim Sampetov JR (elupäästja medal III klass, Põhja Päästekeskuse Kesklinna päästekomando päästja, staaž üheksa aastat)

Käesoleva aasta 24. mai õhtul sai Kesklinna komando väljakutse hoonetulekahjule aadressile Kiive tänav 8. Teatati, et põleb 1. korruse korteris. Tegemist oli kahekorruselise, keerulise planeeringuga, mitmekihiliste konstruktsioonidega puithoonega. Palju inimesi oli hoonest väljas, trepikoja uks oli lahti. Põles 1. korruse korter, mille aknast oli läbi tiheda suitsu näha leeki. Roman Skripko ja Vadim Sampetov JR sisenesid põlevasse korterisse, kus likvideerisid lühikese ajaga lahtised tulekolded. Vadim Sampetov Sen suundus 2. korrusele, et selgitada välja evakueerimise võimalused.

Suitsusukelduspaar Juri Babkin ja Oleg Bereznjak evakueerisid kannatanud 2. korruse korteritest. Suitsusukelduspaar Vadim Sampetov SR ja Aleksandr Rõbakov sisenesid teiste päästjate toel teise korruse korteritesse ja evakueerisid kannatanud. Kokku evakueeriti kaks peret, neli täiskasvanut ja viis last. Päästetegevuse alustamisest kuni evakueerimise lõpetamiseni ja tuleleviku peatamiseni läks aega 5-6 minutit. Hoonest väljatoomisel anti kõik evakueeritud üle tervise kontrolliks kiirabile. Osa päästetuist viidi haiglasse kontrolli, kus hiljem selgus, et keegi kannatada ei saanud.

5.

Aivo Vaiksoo (elupäästja medal III klass, eraisik), Gevo Golding (elupäästja medal III klass, eraisik), Sander Jaani (elupäästja medal III klass, eraisik), Ülo Lepik (elupäästja medal III klass, eraisik)

Tänavu esimesel aprillil jooksis ühe naisterahva koer mänguhoos Vanamõisa järve jääle. Neiu läks jäält oma koera ära tooma, kuid vajus läbi jää. Appihüüdeid kuulsid lähedal discgolfi mänginud Gevo ja Sander ning 100 meetrit õnnetuspaigast eemal olnud Ülo. Ülo jooksis koju, et tuua köis, millega läbi jää vajunud tütarlaps veekogust välja aidata ning kutsus samal ajal appi Aivo, kes järve äärde sõitis.

Sander, Aivo ja Gevo helistasid häirekeskusesse, püüdsid tütarlast rahustada ning hakkasid oma riietest ketti tegema, et tütarlaps jääaugust välja tõmmata. Paraku riietest valmistatud kett abivajajani ei ulatunud. Õnneks jõudis sündmuspaigale tagasi Ülo, kes oli kaasa võtnud piisava pikkusega köie. Ülo juhendamisel heideti mitme katse järel köis kanntanuni, kellel jätkus veel jõudu, et sellest kinni haarata. Mehed tõmbasid neiu veest välja ja andsid enne kiirabi tulekut talle esmaabi. Õnnetusest pääses elusa ja tervena ka järve jääle jooksnud koer.

6.

Tanel Reiman (elupäästja medal III klass, eraisik, Õhuväe õhuseiredivisjon, leitnant)

31. mai õhtupoolikul juhtus liiklusavarii Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 20. kilomeetril. Avariis sai kannatada 42-aastane meesterahvas, kellel tuli õnnetuse tagajärjel amputeerida õlaliigesest vasak käsi. Enne kiirabi saabumist sattus avariipaika leitnant Tanel Reiman, kes peatas oskuslikult arteriaalse verejooksu vigastatud piirkonnas. Kiirabi jõudis kohale 20 minutit pärast avarii toimumist. Kiirabi hinnangul oleks nii pika aja jooksul esmaabita jäämine antud vigastuse korral olnud suure tõenäosusega surmaga lõppev. Patsient kaotas avarii tagajärjel küll jäseme, kuid leitnant Reimani abiga jäi ta ellu.

7.

Martin Raadik (elupäästja medal III klass, eraisik), Daniil Matvejev (elupäästja medal III klass, eraisik)

29. jaanuari pimedal külmal õhtul teatati Häirekeskusele, et Linnahalli taga on merre kukkunud inimene. Väljakutse said Kesklinna ja Kopli päästemeeskonnad.

Südatalvel toimunud veeõnnetuses käitusid kaks meest enneolematult. Martin Raadik ja Daniil Matvejev jäid rahulikuks ning asusid kannatanut abistama.

Mehed hüppasid kai pealt alla kivisesse randa ning päästemeeskonna sündmuskohale jõudes oli kannatanu juba veest välja toodud. Päästeautost sai kannatanu ümber teki ning kiirabi saabudes anti läbikülmunud kannatanu meedikute hoolde.

8.

Margus Tamme (elupäästja medal III klass, Põhja päästekeskuse Nõmme päästekomando päästja, staaž viis aastat), Siim Malva (elupäästja medal III klass, Põhja päästekeskuse Nõmme päästekomando päästja, staaž kaks aastat)

23. märtsi pärastlõunal said Nõmme ja Lilleküla päästekomandod väljakutse õnnetusele Harku järvel. Esimesena jõudis sündmuskohale Lilleküla päästemeeskond, kes kiire luure käigus tegi kindlaks, et vanem kalamees oli läbi jää vette kukkunud.

Meest asusid päästma Nõmme päästekomando päästjad. Tänu pinnaltpäästjate paari Siim Malva ja Margus Tamme kiirele tegutsemisele toodi kannatanu 7 minutiga kaldale ja anti kohe üle meedikutele.

9.

Jaanus Suur (elupäästja medal III klass, Lõuna päästekeskuse Tartu päästekomando päästja, staaž kuus aastat), Meeri Kurg (elupäästja medal III klass, eraisik)

Tänavu 4. veebruaril tuli Tartu komandole appikutse Tartu kesklinna sadama juurde. Jalakäijate silla kõrval oli inimene jääkülmas vees uppumisohus ning ei saanud kaldale. Sündmuskohale jõudes avastasid päästjad, et inimene oli kaldast umbes 10 meetri kaugusel ja hoidis kinni väikesest kaubaalusest, mille oli temani lükanud läheduses müüjana töötav Meeri Kurg. Kaubaalus ei lasknud kannatanut läbi jää vajuda. Pinnaltpäästja Jaanus Suur liikus roomates abivajajani ja võttis ta haardesse. Kannatanuni jõudmist raskendas õrn jää, mille teravad servad muutusid nii päästjale kui ka päästetavale ohtlikuks, lisaks külm vesi ja kiire vee vool.

10.

Timo Laks (elupäästja medal III klass, G4S turvatöötaja, Lõuna päästekeskuse Tõrva päästekomando päästja, staaž kaks aastat)

Käesoleva aasta 27. jaanuari hilisõhtul tegi Tartus sotsiaalmajas endale süüa üksi elav vanem naisterahvas. Söögi tegemise ajal jäi proua magama. Toit pliidil läks kõrbema ja tuba hakkas täituma suitsuga. Õnneks oli hoones ATS süsteem ja G4S juhtimiskeskus sai tulekahju kohta häire ja patrullekipaaž sõitis sündmuspaigale. Tööl oli sellel päeval Timo Laks, kes aitas suitsu täis korteri toast välja naisterahva. Timo kiire ja oskuslik tegutsemine Päästeameti teenistusest välisel ajal päästis vanaproua halvimast.

11.

Maksim Andrejev (elupäästja medal III klass, Ida päästekeskuse Narva päästekomando päästja, staaž neli aastat), Viktor Domnin (elupäästja medal III klass, Ida päästekeskuse Narva päästekomando päästja, staaž 34 aastat)

7.12.2016. veidi enne südaööd toimus Narva linnas viiekorruselise elumaja 5. korrusel korteris tulekahju. Naabrid ütlesid, et põlevas korteris viibib inimene. Trepikoda oli paksult suitsu täis ja põleva korteri ukse lukus. Kõrge temperatuuri tõttu oli päästetöid keeruline püsti teostada. Tänu Maksim Andrejevi ja Viktor Domnini heale koostööle ning oskustele kasutada uudseid tehnoloogiaid, leiti kannatanu leeke täis toast. Kannatanud meesterahvas viidi koheselt vingumürgituse ja põletushaavadega haiglasse.

12.

Andrei Kalamajev (elupäästja medal III klass, Ida päästekeskuse Narva päästekomando rühmapealik, staaž 21 aastat)

8.12.2016 öösel toimus Narvas viiekorruselise elumaja 2. korrusel põleng. Sündmuse päästetööde ja suitsusukeldumise juht oli Andrei Kalamajev. Põlevast korterist toodi välja kaks kannatanut, kellest ühe olukord oli väga kriitiline. Hetkel, kui kriitilises seisundis kannatanu toodi majast välja ei olnud veel ühtegi kiirabibrigaadi sündmuskohale saabunud. Andrei Kalamajev alustas koheselt elustamisega. Ta jätkas elustamisega üle viie minuti, kuni saabus esimene kiirabibrigaad. Narva kiirabibrigaad andis hiljem teada, et kannatanu elu suudeti päästa ainult tänu Andrei Kalamajevi professionaalsele tegutsemisele ja väga heale elustamisoskusele.

Päästeteenistuse aumärgid (sügis 2017)

Päästeteenistuse Kuldrist

Tarvi Ojala, Päästeamet

Pjotr Vorobjov, Päästeamet

Külli Uibo, Päästeamet

Päästeteenistuse Hõberist

Evelin Uibokand, Päästeamet

Mati Umbleja, Päästeamet

Kristjan Sepp, Sisekaitseakadeemia

Päästeteenistuse Medal

Maret Rannala, Päästeamet

Air Kool, Päästeamet

Aivar Post, Päästeamet

Armo Adler, Päästeamet

Kalle Salumets, Päästeamet

Erki Tattar, Päästeamet

Veikko Allik, Päästeamet

Urmas Leet, Päästeamet

Kalle Jänes, Kaitsepolitseiamet

Andrei Filin, Päästeamet

Madis Moor, Päästeamet

Maksim Tšehhonin, Päästeamet

Targo Tikkerber, Päästeamet

Taavi Tilk, Päästeamet

Ahto Alas, Kaitseliit

Gabriel Vaarman, Päästeamet

Urmas Kallissaar, Päästeamet

Aivar Pajuste, Päästeamet

Lauri Lindoja, Päästeamet

Janno Üksik, Päästeamet

Risto Koch, Päästeamet

Tarmo Mängel, Päästeamet

Tõnu Miil, Kaitseliit

Malle Hermanson, Politsei- ja Piirivalveamet

Arturs Putralis, Läti Vabariigi Riiklik Tuletõrje- ja Päästeteenistus

Ivo Mezulis, Läti Vabariigi Riiklik Tuletõrje- ja Päästeteenistus

Kristaps Kolbergs, Läti Vabariigi Riiklik Tuletõrje- ja Päästeteenistus

Jan Pavliukoic, Leedu Vabariigi Siseministeeriumi Tuletõrje- ja Päästeamet

Elupäästja I klass

Jevgeni Novikov, Päästeamet

Erik Kokk, Päästeamet

Elupäästja II klass

Jevgeni Logvinenko, Päästeamet

Igor Šmutov, Päästeamet

Vadim Sampetov SR, Päästeamet

Aleksandr Rõbakov, Päästeamet

Roman Skripko, Päästeamet

Elupäästja III klass

Viktor Domnin, Päästeamet

Maksim Andrejev, Päästeamet

Andrei Kalamajev, Päästeamet

Meeri Kurg, eraisik

Aivo Vaiksoo, eraisik

Ülo Lepik, eraisik

Gevo Golding, eraisik

Sander Jaani, eraisik

Timo Laks, Päästeamet

Jaanus Suur, Päästeamet

Karl-Johannes Kruusmann, Päästeamet

Juri Novikov, Päästeamet

Boriss Tsvetkov, eraisik

Siim Malva, Päästeamet

Tanel Reiman, eraisik

Margus Tamme, Päästeamet

Kert Õismets, Päästeamet

Vallo Lepassalu, Päästeamet

Martin Raadik, eraisik

Daniil Matvejev, eraisik

Juri Babkin, Päästeamet

Oleg Bereznjak, Päästeamet