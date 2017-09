Tänasest alustab tööd Lahe Kinnisvara, mis on loodud kinnisvaraekspertide poolt, kel pikaajaline kogemus kinnisvarasektoris.

Lahe Kinnisvara alustab nelja kontoriga üle Eesti – Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Tartus ning 30-liikmelise meeskonnaga. See on esmakordne, et turule tuleb kinnisvarabüroo, kelle meeskonnas on kohe alustades niivõrd palju kõrge tasemega kutselisi hindajaid.

Ettevõtte loojad on kinnisvara hindamise, halduse, vahenduse ja rahanduse tipud:

Virgo Laansoo – hinnanud kinnisvara aastast 2002. Virgo on ka 7 taseme kutseline vara hindaja, riiklikult tunnustatud ekspert ning maa hindaja tegevuslitsentsiga.

Karin Lapp - hinnanud kinnisvara aastast 2005. Karinil on 7 taseme vara hindaja kutsetunnistus, lisaks on ta riiklikult tunnustatud ekspert ning omab maa hindaja tegevuslitsentsi.

Taavo Vainomaa – hinnanud Kinnisvara aastast 2010. 6 taseme kutseline kinnisvara hindaja.

Andrus Viks – ärikinnisvara investeeringute ekspert, kinnisvara vahendusega tegelenud alates aastast 2004. Võitnud kinnisvaras parima uue tulija ning parima müügitulemuse tiitli.

Krista Nõmm – kinnisvara vahenduses aastast 2000, loonud oma osakonna ja sealhulgas õpetanud välja uusi maaklereid.

Mario Kirsipuu – alustas maaklerina aastal 2003 ning kinnisvarahaldurina 2009.

Rein Koov – AS Sthenos Grupp juhataja 1997. Rein hakkab tegelema Lahe Kinnisvara investeeringutega

“Tegime oma kinnisvarabüroo, et saaksime ise ettevõtte arenguks vajalikke otsuseid vastu võtta ja arvestada sealjuures piirkondade eripärasid” sõnas Karin Lapp, üks ettevõtte loojatest Viljandist. “Eelkõige soovime, et uues ettevõttes on töötajal hea olla, sest rahulolev töötaja suudab ka klienti parimal viisil teenindada ja mõistlikke lahendusi vara müügiks või hindamiseks välja pakkuda,” lisas Lapp.

“Lisaks nägime, et suudame paremini toetada noorte hindajate, haldurite ja maaklerite arengut. Toetame kinnisvara hindajate õpinguid ning need, kes jõuavad kutselise vara hindaja tasemele, saavad ettevõttes osanikuks,” tõi Virgo Laansoo ettevõtte loomise ajendeid välja.

Uuel ettevõttel on sotsiaalmeedia abil plaanis muutuda rahvusvahelisemaks ja pakkuda rohkem infot inglise keeles.

Samuti on planeeritud panna eriline rõhk visuaalsele poolele, tehes objektidest 360-kraadised panoraamfotod ning tuurid.

Lahe Kinnisvara vahenduse ja hindamise käibeplaan 2018. aastaks on 1,3 miljonit eurot, 2019. aastal 1,65 miljonit eurot ning 2020 aastal 2 miljonit eurot. Käibeplaan realiseeritaksegi püsikliente teenindades ning uusi võites, laienedes nii inimeste kui kontorite arvult.

