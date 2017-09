Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses kaardirakenduse arendamist juhtinud Joonas Nurga sõnul on rakenduses kirjas nii valimisjaoskonna aadress, lahtiolekuaeg kui ka see, kas jaoskonnas saab eelhääletada või on jaoskond lahti ainult valimispäeval.

Jaoskondi näed ka üldisemalt:

(valimised.rahvastikuregister.ee)

Samuti saab vaadata hääletamisruume kohalike omavalitsuste kaupa. „Rakenduse ülal paremas nurgas on link ka eesti.ee portaalile, sealt on igaühel võimalik vaadata temaga seotud valimisinfot,“ lisas Nurk.

(valimised.rahvastikuregister.ee)

Tänavustel valimistel on valimisõigus kokku 1 100 906 inimesel. Nende seas on ka esimest korda valimisõiguse saanud 16-17-aastased, keda on kokku 24 334. Samuti saavad kohalikel valimistel hääletada Euroopa Liidu kodanikud, keda on 28 986, ning muude riikide kodanikud, keda on 152 883.