Ta seletas, et tal oli linnavalitsuse ametitega kioskitele vajalike lubadega seoses arutelu. Diskussioonist võttis osa ka ettevõtja ja ehitusinsener Tarmo Jõulu.

Savisaare protsess jätkub. (Tiina Kõrtsini)

Kadak meenutas, et tal oli kohtumine ka abilinnapea Jaanus Mutliga. Oli olnud kirjavahetus teemal, miks asjad piisavalt kiiresti ei liigu. Venitamise taga oli tema sõnul linnaplaneerimise amet. Kadaku sõnul ei olnud selline viivitamine tavaline. Ta kinnitas, et tema arvates ei olnud see tavapärane, et linn lihtsatele kioskitele nii palju tähelepanu pöörab.

Kadaku sõnul läksid esimesed kioskid ilma lubadeta püsti, kuid Kadaku sõnul tegeleti Estkompexim OÜs nende saamisega aktiivselt.

Kadak ei puutunud kioskitega seoses kordagi Edgar Savisaarega kokku.

Eksminister Ain Seppiku poeg ja ärimees Sulev Seppik tunnistajapingis: andsin Savisaarele isa palvel tagatiseta laenu

Sulev Seppik oli 2008-2009 aastal seotud laenu võtmisega. 2009. aastal oli temani jõudnud Edgar Savisaare soov laenu võtta. Seppik andis Savisaarele 173 000 eurot laenu ilma poliitikuga otseseid läbirääkimisi pidamata. Laenu andmisega oli seotud ka Sulev Seppiku isa Ain Seppik. Laen anti tagatiseta, mis ei olnud Seppiku sõnul tavaline, kuid ta tegi seda enda sõnul oma isa Ain Seppiku palvel.

Seppiku sõnul maksis Savisaar laenu tagasi(laenu tagastamiseks oli kokku lepitud üks kalendrikuu, millest Savisaar natuke üle läks). Millistest vahenditest, seda ta ei teadnud ja ta tunnistas, et see ei olnud teda ka väga huvitanud.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus uuris, miks ei käinud raha tagasi maksmine läbi Barvotex OÜ, mille juhatusse kuuluvad nii Ain kui ka Sulev Seppik. Sulev Seppik seletas tunnistajapingis, et laenu võtmisel mängis oma rolli ka diskreetsus.

Eksminister Ain Seppiku tunnistus: usaldasime pojaga, et Savisaar maksab raha tagasi

Seppik seletas, et 2009. aastal oli Savisaar talle pärast kohalikke valimisi helistanud ja rääkinud soovist laenu võtta. Seppik oli Savisaare oma pojaga kokku viinud ja koostati tema hinnangul päris põhjalik laenuleping.

Mingitest tagastistest otseselt Seppiku sõnul juttu ei olnud, kuna Seppiku sõnul usaldasid nad pojaga mõlemad Savisaart. Seppik seletas, et Savisaarel oli laenu kiiresti vaja ja pangad laenu piisavalt kiiresti ei andnud. Seppik ei osanud öelda, miks Savisaarel laenu vaja oli.

Seppik ei olnud enda sõnul kursis, milliste välismaiste ettevõtetega Savisaar sellel ajal seotud oli.

Edgar Savisaar oli sellel ajal seotud ettevõttega Panama ettevõttega Pipa Business Corporation, millelt Savisaar 2009. aasta novembris 2,7 miljonit krooni laenu võttis, et maksta tagasi Sulev Seppikult võetud laen ja katta kulud, mis kaasnesid tema ja Vilja Savisaare abielu lahutamise ja vara jagamisega.

Ain Seppiku sõnul ei olnud abielu lahutamine Savisaare jaoks mitte ainult delikaatne vaid ka väga raske teema. Ta seletas, et iga tipp-poliitik eelistaks selliseid asju diskreetselt ajada. Seppik seletas, et sai toona Savisaarega päris hästi läbi.

Tunnistaja Raivo Herma: tundsin ehitusloa vormistamisel survet

2008. aastal töötas Herma Tallinna linnaplaneerimise ametis ehitusosakonnas ja tegeles ehituslubade välja andmisega.

Herma ei mäletanud, et kioskitele ehituslubade väljastamine oleks võtnud vähem või kauem aega kui tavaliselt. Ta seletas, et talle anti korraldus vormistada Tammsaare parki ehitatavale kioskile ehitusluba, mida iga ehitusloa puhul ei juhtunud. Herma oli varasemas tunnistuses kaitsepolitseile öelnud, et ta tundis ehitusloa vormistamisel survet. Ta ütles, et selle ehitusloa vastu võidi huvi tunda, kuid kes selle huvi taga olid ei osanud ta täpselt öelda.

Konkursiga ta enda sõnul kokku ei puutunud. Küll aga oli ta osaliselt seotud Toompuiesteele tehtava kioski ehitusloaga, kuid lahkus enne selle menetlemise lõpetamist oma ametikohalt ja ei teadnud, kas see ehitusluba lõpuks väljastati või mitte.