Reedel tähistas telekanal TV3 sügishooaja algust, mispuhul Vaba Lava teatrimajas uhke pidu korraldati. Eks kõik külalised üritasid kaunid, stiilsed ja säravad olla. Ühel külalisel õnnestus oma riietusega nii kõvasti kirgi kütta, et ta sattus korraga nii kõige stiilsemate kui ka kõige vanamoelisemate sekka.

Ajakiri Mood leidis, et minikleidis turundusspetsialist Jana Kirisberg on väga stiilne ja väärib äramärkimist.

Samas Anne & Stiil moeeksperdid väidavad, et naine pani oma läikivate sukkadega totaalselt pange: „Lootsime, et läikivate sukkade aeg on vähemalt mõneks ajaks möödas, aga paistab, et mitte.“

„Veider lugu jah, et ajakiri Mood palus minult 5 stiilseima jaoks intervjuud ja siis keegi vaatas enda klõpsitud pilte läbi samal ajal ning leidis, et sukkpüksid välguga tehtud fotol läigivad. Äkki ta siis järgmine kord ei teeks välguga pilti. Niisama need igatahes kuidagi ebasobilikult küll ei läikinud," kinnitab peaosaline ise ja lisab: „Nagu ikka, on mood ju subjektiivne. Mis ühe silmis liigselt läigib, see teise silmis mitte."

Jätame kõik stiiligurud ja moeeksperdid kõrvale. Kõige paremini teab asja siiski rahvas! Kas sukkpüksid on vanamoelised ja tõeline moeaps või pigem õnnestunud ja vajalik valik?

Kallis lugeja, anna meile teada!