Ärileht küsis kõigi 31 Eesti riigi osalusega äriettevõtte käest infot juhatuse töötasude kohta. Mõni aasta tagasi julgesid ainult pooled oma tööandjate ehk avalikkusega jagada infot juhatuse liikmete töötasude kohta, kuid nüüd vastas päringule enamik riigifirmasid.

Oluliseks teeb küsimuse muu hulgas see, et valitsusel on plaanis mitu firmat lähiajal kas osaliselt või täielikult börsile viia, millega kaasneb vältimatult läbipaistvuse suurenemine. Näiteks peavad suuremad firmad hakkama igas kvartalis esitama selgitustega vahearuandeid.

Kõige paremini tasustatud on ootuspäraselt Eesti Energia juhtkond eesotsas 13 654-eurost palka teeniva Hando Sutteriga.

