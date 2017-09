Kuigi järgmise aasta riigieelarvet magusamaksuga ei täideta, lubab tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE), et maks kehtestatakse 2019. aastast, sest nii määrab eelarvestrateegia.

Kui vabariigi president heitis magusamaksu ideele ette nii vastuolu põhiseadusega kui ka ebaselgust, siis esmaspäeval küsimust arutanud põhiseaduskomisjon leiab, et seadus ei ole põhiseadusega vastuolus, kuid vajab parandamist.

„Kui juhatus kutsub meid suurde saali, et seda presidendi ettepanekut arutada, siis meie arusaam on, et põhiseaduse vastasust ei eksisteeri. Aga me toetame seda ettepanekut, et antud seadust muutmata kujul mitte vastu võtta,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants (IRL).

Pomerants tõdes, et riigikogu korra järgi tuleb presidendi poolt tagasi lükatud seadust arutada hoolimata sellest, et valitsus on otsustanud, et magusamaks jääb vähemalt 2018. aastal ära.