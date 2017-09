Politsei hindab „plekimõlkimiste“ fikseerimist enda jaoks tühjaks tööks, mis sööb nende eelarvest hulga raha, mistõttu tahaks riik selle teenuse kindlustusseltsidele üle anda, ent liikluskindlustuse fond peab ideed läbimõtlematuks ning kokkuvõttes ühiskonnale mitmeti kulukamaks.

Möödunud aastal toimus eestis 35 000 liiklusõnnetust, millest inimvigastusega liiklusõnnetusi oli alla 1500, edastab ERRi uudisportaal. See tähendab, et „plekimõlkimisi“ oli suurusjärgus 33 500. Lõviosa puhul jõuavad õnnetusse sattunud isekeskis süüdlases kokkuleppele, ent alati on mingi hulk ka selliseid õnnetusi, kus kumbki ajab oma õigust taga ning seda peab minema välja selgitama politsei.

Politsei annaks hea meelega selliste olukordade lahendamise üle kindlustusseltsidele, et kulusid kokku hoida ja oma ressurssi olulisematele olukordadele säästa.