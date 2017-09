Eesti eriesindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas ütles, et Euroopa Liidul on praegu kõige tähtsam saada piir Kesk-Vahemerel kinni, vastasel juhul pole liidul võimalust arutadagi, mida oma asüülisüsteemiga teha, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Tegelikult me nägime seda 2015-2016 Kreeka-Türgi piiril ja näeme praegu Kesk-Vahemerel, kus kõige olulisem on saada piir kinni. Sul puudub võimalus rahulikult isegi arutada neid asju, mida oma asüülisüsteemiga teed, kui sul on piir lahti ja 10 000 inimest tuleb sealt iga päev üle. Siis sa ainult kustutad seda tulekahju, siis sa ainult haldad seda, et sa majutad neid inimesi, sest sa õngitsed neid veest välja," rääkis Maasikas "Välisilmas".

"See olukord, mis on Vahemere keskosas, selle lõpliku kontrolli alla saamine on palju olulisem, akuutsem kui liikmesriikide arutelud selle üle, kes nüüd kellelt kui palju peab jälle võtma,“ lisas ta.