Laupäeval kella kolme ajal kutsuti Stockholmi politsei äärelinna Nackasse, kus oli leitud läbipekstud mees. Raskete vigastustega ohver oli topitud auto pakiruumi. Haiglasse viidud mees suri vigastustesse ööl vastu pühapäeva. Hukkunut tundnud naine kinnitab, et tapetu on eestlane. „Hirmus kurb. Peksjad olid meie oma kaasmaalased!“ ütleb naine.

Rootsi politsei kinnitas Õhtulehele, et Nackas peksti tõesti julmalt meest, kes suri hiljem haiglas, kuid ei nõustunud avaldama ohvri rahvust. Veel esmaspäeva lõuna paiku ei olnud ka Eesti välisministeeriumil teavet selle kohta, et Rootsis on tapetud meie kaasmaalane.