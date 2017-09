Loomulikult ei saa sügishooajal hakkama põrandavaipadeta! "Vaip täidab sisustuses mitmeid funktsioone. See üksnes ei kaunista visuaalselt ruumi, vaid on ka meeldiv puudutada, võimaldab kõndida paljajalu ja neelab ka müra ning aitab säilitada soojust majas – tulemuseks hubane ja meeldiv meeleolu," ütlevad ALANDEKO eksperdid.

Sügisel, kui vaade aknast muutub iga päevaga üha igavamaks ja hallimaks ning külmad tuuleiilid puhuvad aina valjemini, saab kodust turvaline, soe ja õdus koht. Pöördusime sisustussalongi ALANDEKO esindajate Ilze Mortukane ja Sintija Grigule poole, et saada head nõu, kuidas sel sügisel sisustada oma kodu nii, et seal oleks tõeliselt mugav ja meeldiv atmosfäär.

Sügisel, eriti septembris ja oktoobris, kui päevad on endiselt soojad, kuid õhtud ja ööd juba külmad, hakkavad inimesed külmetama. Kuni kütmist, mis soojendab meid füüsiliselt, pole alustatud, saab soojus- ja mugavustunde luua vähemalt emotsionaalselt, täiendades kodust interööri küünaldega. Suur, väike, aromaatne, looduslik – küünalde valik on tohutu! Samuti on piiramatud võimalused küünalde kasutamiseks sisustuselemendina – saate need panna dekoratiivküünlajalgadele, laternatesse, taldrikutele, asetada klaaspurki või näiteks hulgikaupa kandikule.

Fotod ja teised armsad pisidetailid

Õdusust saab elamises luua ka isiklike ja armsate kaunistustega nagu küünlajalad, vaasid, käsitööesemed või raamitud fotod, millelt vaatavad vastu lähedaste soojad pilgud. "Tuleb meeles pidada, et sooja ei loo üksnes temperatuur, vaid ka meie tunded – mida rohkem on meie ümber asju, mis loovad meeldivaid assotsiatsioone ja häid mälestusi, seda mõnusam on meil kodus olla," räägivad ALANDEKO esindajad.

Kunstlilled aitavad head meeleolu luua

Kevadel ja suvel võib korteri või maja kaunistada värskete lilledega, kuid sügisel, kui nende valik ei ole nii lai, siis aitavad hubast õhkkonda luua kunstlilled, mis on vastupidavad ja ei vaja hooldamist.

Läbimõeldud valgustus erilise atmosfääri jaoks

Sügisel, kui päevad muutuvad pimedamaks, päike ei paista ja organismis alaneb D-vitamiini tase, saab valguse puudust kompenseerida kunstliku valgustusega. Valgust ja sellega koos ka soojust saab luua näiteks heledamate ja kirkamate lühtritega ning kammerlikumat õhkkonda reguleeritavate põrandalampidega. Sooja meeleolu jaoks sobivad muidugi ka juba mainitud küünlad.

Sügisvärvid kodus

Hubast atmosfääri sügisõhtuteks ei aita luua üksnes erinevad sisustuselemendid, vaid ka seinte värvitoonid ja mööbli paigutus. ALANDEKO spetsialistid soovitavad, et on aeg asendada külmad pastellvärvid soojemate toonidega ning kutsuvad ammutama sellel aastal inspiratsiooni loodusest. “Selleks, et luua kodus hubane olemine, on soovitav kasutada asju, mis on näiteks oranžid või sooja pruuni tooni. Aktsendina võib kasutada kollast värvi, mis sümboliseerib päikest, millest meil on sügiseti kogu aeg puudus. Samuti võib kasutada veinipunaseid ja sooje rohelisi toone,” soovitasid Ilze Mortukane ja Sintija Grigule.