USA president Trump on nii vabariiklaste kui demokraatide üllatuseks hakanud koostööd tegema just viimastega. Seoses nn Unistajate (Dreamers) programmiga, mida Trump äsja ähvardas lõpetada, kohtus ta demokraatide liidrite Nancy Pelosi ja Chuck Schumeriga.

BBC kirjutab, et kõige rohkem teeb Valge Maja ja administratsiooni töötajatele peavalu hirm, et presidendi otsuseid ja sõnavõtte mõjutavadki need, kellega ta lihtsalt viimati rääkinud on. President kohtus eelmisel nädalal Nancy Pelosi ja Chuck Schumeriga, demokraatide juhtidega esindajatekojas ja senatis. Demokraatide liidrid sõlmisid vabariiklaste ebameeldivaks üllatuseks president Trumpiga kokkuleppe, mis hõlmab nn Unistajaid, ehk noori, kes saabusid immigrantidest vanematega USA-sse alles lapseeas. Kõik kolm loodavad Unistajatele leida mingi lahenduse, mis noorte immigratsioonistaatust automaatselt ei tühistaks.

Unistajate programmis ehk DACA-s, mis teatud tingimustel võimaldab noortel immigrantidel õppides, sõjaväes aega teenides või ennast üles töötades riiki elama jääda, osaleb umbes 800 000 inimest. Trump teatas (läbi justiitsminister Jeff Sessionsi suu) septembri alguses, et kavatseb programmiga lõpparve teha.

Nüüd on Trump meelt muutnud, minnes mõnedes sõnavõttudes suisa vastu omaenda justiitsministeeriumi argumentidele, mida kohtus esitatakse. Näiteks säutsus president Twitteris: „Kas keegi tahab tõesti välja visata häid, haritud ja edukaid noori inimesi, kellel on töö, mõned isegi teenivad sõjaväes aega? Kas tõesti!.....“

Varem käisid kõlakad, et presidendile oli DACA programmi lõpetamine tegelikult vastumeelne. Samuti on enamus ameeriklasi programmi suhtes soosivalt meelestatud. Võib-olla suutsid demokraadid presidendi ümber veenda või siis üritab Trump ise ebapopulaarset otsust tagasi pöörata - iroonilisel kombel iseendale vastu töötades.

