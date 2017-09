Kas kolm kahtlast surma on omavahel seotud? Mida varjavad jõukad naabrid? Kes teab tõde kadunud käsikirja kohta? Möödunud nädalal vaatajad telerite ette naelutanud uus kodumaine krimidraama „Nukumaja“ jätkab küsimuste ja kahtlustega Kanal 2 ekraanil juba täna kell 21:30.

Mõrvatud naabritüdruk ja autoõnnetuses hukkunud kirjanik – kas ja kuidas on need kaks juhtumit omavahel seotud. Just seda üritab täna välja uurida Eva (Karin Rask), kelle minevikus ringi surkimine viib ta silmitsi jahmatavate leidudega. Aina enam tundub, et sel tänaval ei saa usaldada kedagi. Isegi mitte lõbujanulist Anettet (Maarja Jakobson), kes vägisi Evale sõbrannaks trügib.