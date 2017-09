"Ringvaates" oli külas moe- ja ilumaailmas tuntud Beatrice, kes on astunud poliitikasse ning kandideerib Rahva Ühtsuse erakonnas Tallinna volikogusse.

"Ma olen Tallinna vanalinnas elanud praeguseks juba üheksa aastat ning mind väga huvitavad asjad, mis seal toimuvad," ütles Beatrice "Ringvaates" ja selgitas, et vanalinn on muutunud atraktiivseks välismaalastele, aga see võiks olla kättesaadav ka eestlastele, vahendas Menu. "Turvatunnet on vanalinnas puudu ning oleme ka ise vahel kutsunud kiirabi või politseid, kui midagi akna all toimub."

Beatrice kinnitas, et tal ei ole poliitikuna mingeid konkreetseid lubadusi. "Pigem ma kutsuks inimesi üles, et tulge valima, sest iga inimene saab enda häälega midagi aidata ja teha."

Beatrice ütles, et poliitikas ta alles õpib. "Minu jaoks on see alles algus, ma õpin alles aru saama - selline ujumise õppimine."