Tänapäeval pole ühte ranget reeglit, kuidas kontoritöötaja riides peab olema. Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant ja võrdõigusvolinik Liisa Pakosta räägivad inspektsiooni ajakirja Tööelu vahendusel sellest, mida saab tööandja töötaja välimuse kohta nõuda. Tätoveeritud tööotsija võib paraku mõnes kohas kogeda välimusepõhist diskrimineerimist.

Siililegi selge, et see, mis on asjakohane ehitusplatsi konteinerkontoris, ei pruugi sobida ministeeriumisse ja vastupidi. Riietumisstiil on osa organisatsioonikultuurist, on see siis kuskile kirja pandud või kujunenud välja töö käigus. Uued töötajad juhinduvad enamasti vanemate olijate stiilist. Ettevõttes, kus on tavaks riietuda pigem konservatiivselt, võtavad üldjuhul ka uued töötajad selle omaks.

Tööandja võib töötajate riietusele ka konkreetsete asutusesiseste reeglite ja dokumentidega teatud tingimused seada. Küll aga peavad sellised juhendid olema üldised. Näiteks on täiesti mõistlik ja vaevalt et kedagi ahistav sätestada asutuse reeglistikus, et töötaja välimus peab olema puhas ja korrektne, mitte liiga paljastav ning et selle elemendid ei sea töötegemisel inimest ega tema kolleege ohtu.