Väike-Maarjas hakkas hulk naisi keetma seepi, et aidata hiljuti nende juurde kolinud perekonda, kellel on kodus raske puudega laps.

Kui Erik ja tema kaksikvend sündima hakkasid, jäi abi hiljaks - Eriku kaksikvend jäigi ingliks. "Algul ei olnud Erik võimeline ise hingama, neelama, köhima ega imema," rääkis Eriku ema Liis Niinemets ETV "Ringvaatele". Haiglas tuli emal olla lapsega sageli kuni teise eluaastani, vahendas Menu.

Seda peret hakkasid toetama Väike-Maarja naised, keetes seepi ning seda jõudumööda müües.

"Sellel seebil on mikrohaavasid parandav toime, kaob ära vajadus ihupiimade ja kätekreemi järgi, samuti saab sellega pesta valgeid riideid," ütlesid seebitegijad, kelle sõnul on neil olmas väike stardikapital, et kui Erikul on midag vaja, siis saadakse teda alati aidata.