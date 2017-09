Austraalia näitlejanna Nicole Kidman (pildil) võitis oma karjääri esimese Emmy seriaaliga „Suured väikesed valed”, mis hakkab sel sügistalvel jooksma ka Kanal 2 eetris. „Suured väikesed valed”, mille seitsmele episoodile on loota lisa, kandideeris kümnele Emmyle ning noppis neist kuus, sealhulgas parima lühiseriaali auhinna.

Kõrvalosade eest pärjati lühiseriaalide arvestuses parimaiks Laura Dern ning Kidmani vägivaldset abikaasat kehastav Alexander Skarsgård (pildil). Parima naiskõrvalosatäitja Emmyle kandideeris ka Reese Witherspoon, kellele Kidman oma auhinna pühendas. „Reese, ma jagan seda sinuga,“ ütles Nicole. „Ilma sinuta ei seisaks ma siin.“

50aastane Kidman nentis, et seriaali eesmärk on edastada vaatajaskonnale suurem sõnum ning tõmmata tähelepanu koduvägivallale. „Seda esineb palju rohkem, kui me teada tahame.“