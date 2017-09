USA teleauhindade Emmyde jagamisel võidutses Margaret Atwoodi maailmakuulsal romaanil põhinev „Teenijanna lugu", mis pälvis esimese netitelevisioonifirma seriaalina parima draamasarja Emmy. Õõvastav fantaasia lähituleviku USAst, kus naistest on saanud õigusteta sünnitusmasinad, roobitses Los Angeleses peetud galal sületäie auhindu. Õõvastav tulevikuvisioon USA territooriumile rajatud totalitaarsest Gileadi vabariigist, kus naistelt võetakse kõik õigused ning kus vähestest viljakatest eevatütardest saavad sünnitusmasinad, on voogedastusfirma Hulu triumf. Nimiosalist June’i, hilisemat Offredit kehastav Elisabeth Moss („Mad Men”) pälvis draamakategooria parima naispeaosatäitja Emmy. Tema võimukat juhendajat mängiv Ann Dowd kuulutati parimaks naiskõrvalosatäitjaks. Emmy pälvisid ka üks režissööridest Reed Morano ja stsenarist Bruce Miller. Elisabeth Mossi tegelaskuju on punase rüü ja valge peakattega teenijanna, kes on sünnitusmasinaks rikastele, kuid viljatutele peredele. Näitlejatar tänas auhinda vastu võttes oma ema, kuid tema kommentaari asemel kõlas osaliselt tsensuuripiiks, märgib Briti leht The Telegraph. „Sa oled vapper ja tugev ja tark,” ütles 35aastane Moss. “Sa oled mulle õpetanud, et inimene võib olla ühtaegu heasüdamlik ja fucking vinge.”

Ent õhtu suurim aplaus kõlas Margaret Atwoodile, kelle romaanil (1985, eesti keeles 1993) „Teenijanna lugu” põhineb. „Teenijannad on põgenenud – nad on seal kusagil ja tulevad teie juurde uuesti teisel hooajal,” viitas Kanada kirjanik seriaali tulevikule. Atwood toonitas, et tema sünge tulevikuvisioon on täiesti reaalne. „Sellesse raamatusse ei läinud midagi sellist, mida inimesed poleks millalgi kusagil juba teinud.”

„Minge koju, asuge tööle.“ Eelmisel nädalal peetud loominguliste alade Emmyde galal oli „Teenijanna lugu” võitnud kolm auhinda, sealhulgas operaatori- ja kunstnikutöö auhinna. Ühtlasi teenis silmapaistva külalisnäitlejanna auhinna „Gilmore’i tüdrukutest” tuttav Alexis Bledel peategelase June’i sõbratari Ofglenina. Netitelevisiooniteenuse pakkuja Hulu võib tunda uhkust, et pälvis parima seriaali Emmy enne oma põhikonkurente Netflixi ja Amazoni, ehkki oli hakanud originaalsarju väntama neist hiljem. PARIM DRAAMASERIAAL: Vasakult: „Teenijanna loo“ näitlejad Madeline Brewer, Ann Dowd, Elisabeth Moss ja Samira Wiley ning sarja alusteose autor Margaret Atwood parima draamasarja Emmy üleandmisel. (AFP) Vanity Fair märgib siiski, et „Teenijanna loo” edu võib osalt seletada iga-aastase favoriidi „Troonide mängu” puudumisega tänavuselt auhinnajagamiselt, kuna selle seitsmes hooaeg algas alles juulikuus. Emmy nominendid valiti aga ajavahemikus 1. juuni 2016 – 31. mai 2017 eetrisse jõudnud teletoodangu seast. Kahel viimasel aastal oli parimaks draamasarjaks kuulutatud just nimelt „Troonide mäng”, enne seda kaks aastat järjest „Halvale teele”. Kevadel esilinastunud „Teenijanna lugu” jõudis ameeriklaste ette poliitiliselt soodsal ajal: naistepõlgurist presidendi Donald Trumpi võidukäigu järel. See oli tegelikult juhus: Vanity Fairi teatel tuli stsenarist Bruce Miller sarja ideele ning kirjutas esimese hooaja eeldusel, et USA presidendiks saab Hillary Clinton. Kuid „Teenijanna lugu” kõlab tutikrabajaks tembeldatud Trumpi ajastul üliaktuaalselt ning teenijannade kuulsaid punavalgeid kostüüme on kasutatud presidendivastastel protestidel.