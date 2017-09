Puerto Rico ei ole saareriiki laastanud orkaan Irmast jõudnud toibudagi kui tuli teade, et mööda ookeani läheneb orkaan Maria. See on paisunud 3. kategooria orkaaniks, vahendab CNN.

Maria mäsleb kiirusel 190 km/h ning on vaid 24 tunni jooksul topeltvõimsuse kogunud. Tema teele jäävad juba varemeis Kariibi mere saared, esimeste seas Dominica ja Martinique. Selleks ajaks kui Maria Puerto Ricole jõuab, on ta tõenäoliselt kasvanud 4. kategooria orkaaniks ning nõnda tugev orkaan pole saareriiki viimase 85 aasta jooksul tabanud. Puerto Rico kuberner Ricardo Rosselló kuulutas täna välja eriolukorra.

Voodid Puerto Rico kriisikeskuses. (Reuters / Scanpix)

Puerto Ricol otsisid varju naabersaarekeste elanikud, paljud neist pole jõudnud Irma järel veel kojugi minna. Nüüd peavad nii kohalikud kui põgenikud järgmise maruga silmitsi seisma.

Kodu kaotanud puertoricolased ja naabersaarte põgenikud ootavad järgmist orkaani. (Reuters / Scanpix)

Põgenik Briti Neitsisaartelt, Issa Alexander räägib, et on mures sugulaste pärast, kes koju jäid. Nendega ühendust võtta pole võimalik, kõik liinid on endiselt maas. Issa on mures, et mitte ainult ei tea ta oma sugulaste tervislikust olukorrast midagi, vaid nemad pole televisiooni- ja raadioühenduse puudumisel orkaan Mariast võib-olla teadlikudki.