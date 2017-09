Täna Riias toimuma pidanud arutelu Rail Balticu tasuvusanalüüsi võimalike vigade üle jäi ära, sest ASi RB Rail juhid ja eksperdid ei olnud nõus kohtumise salvestamisega.

Hiljem antud selgitustes ütlesid nad, et mittetulundusühingu Avalikult Rail Balticust seisukoht, justkui oleks kavandatava kiirraudtee tulusid põhjendamatult suurendatud, ei pea paika, kirjutas ERRi uudisteportaal.

MTÜ Avalikult Rail Balticust on seni olnud seisukohal, et Rail Balticu tulusid on suurendatud põhjendamatult 4,1 miljardi euro ulatuses ja sellest tulenevalt pole projekt abikõlblik ega majanduslikult tasuv – näiteks puhta õhu maksumust olevat tasuvusanalüüsis suurendatud lausa 25 korda.