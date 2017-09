Täna mõni minut enne kella üht tabas välk tammepuud, mis kasvab Tartu Karlova kooli hoovis, otse Kalevi tänava ääres. Vali mürakas pani koolimaja vappuma ja katkestas mõneks minutiks õppetöö, aga nüüd on koolil omaenda õues näitlik õppevahend.

„Kõmakas oli vägev, me jooksime klassist välja, et teada saada, mis juhtus,“ räägib üks Karlova kooli õpilane. „Aga kantseleis pandi kohe kooliraadio tööle, öeldi, et välk lõi koolimaja kõrvale puu sisse, aga koolimajaga on kõik korras, ja kamandati meid klassi tagasi.“

Tema arvates võisid nooremate klasside õpilased kindlasti ehmatada, mõned täiskasvanudki kardavad äikest, aga mingit paanikat ta ei märganud. „Õpilased ja õpetajad oli kõik koridoris, aga mingit kisa või nuttu küll ei kostnud,“ ütleb ta.

Pikne lõhestas puu ning puistas koolihoovi ja tänava lehti täis. Ainus stiihias kannataja oli tamm. Inimesed ega muu vara viga ei saanud. „Kuuldavasti jäid isegi kõik arvutid terveks,“ teab õpilane rääkida.

Vahetunnis käisid õpilased aastakümneid koolimaja kõrval kasvanud puud uudistamas. Paljud tegid lõhestatud puust pilti. „See oli kindlasti erakordne sündmus,“ on õpilane juhtunust elevil. „Keegi viskas veel nalja, et loodusõpetuse ja füüsika tunnid tuleb nüüd õues pidada. Seal on näitlik õppevahend sellest, kui suur on elektri jõud ja mida suudab teha äike.“