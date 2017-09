Naine rääkis kohtu ees, et tema oli seksiga nõus, kuid oli keset suguühet palunud meest seksi lõpetama. Naise sõnul ei lõpetanud mees aga seksimise kohemaid, kui ta oli seda palunud. Naisterahvas sai suguühte tagajärjel pärakuvigastusi.

Ringkonnakohus leidis, et naise jutt on piisavalt usutav selleks, et süüdistus raskest vägistamisest tühistada.