Kui visata aprillinalja või muud vempu, on piir hea ja halva nalja vahel õige õhuke. Seda veelgi enam kui vembu ohver ise naljade olemusest veel päris hästi aru ei saa. Ameerika abielupaar Mike ja Heather Martin said õppetunni sellest, et publiku ees oma lapsi kiusata ja selle eest raha taskusse pista ei maksa. CBS News kirjutab abielupaarist, kes peab üleval Youtube'i kanalit DaddyOFive. Ühiseid lapsi Mike ja Heather Martinil pole. Mehel on varasemast kooselust kaks last, kellele Heather on kasuemaks. Heatheril on endal varasemast kolm last, kes ei ole ametlikult Mike'i hooldada ning kohtuasi neid kolme ei puuduta. Milles siis seisneb kanal DaddyOFive, mille kontolt on nüüd kadunud pea kõik videod? Ühel hetkel mõtles pereisa filmida üht nalja, mille laste kulul viskas ning sellest sai alguse sadade tembuvideote jada, mille ohvriteks olid põhiliselt nende lapsed. Peagi kasvas abielupaari Youtube'i jälgijaskond 800 000 inimeseni, videotele klikkisid huvilised miljoneid kordi.

Videotes lõhuvad vanemad laste elektroonikaseadmeid, teesklevad röövi ja sissemurdmist ning teevad muid kahtlase väärtusega nalju, millest mõned nende lapsi silmnähtavalt hirmutavad või õnnetuks teevad. Lastepsühholoog, kes juhtumiga tegeles, kinnitas, et lastele on toimunust tekkinud tõsine psühooloogiline trauma. Videote seast võis leida klippe nagu „Isa hävitab poja XBox One'i“ ja „Pokémoni kaardid mikrolaineahjus“. Mõlema video kuvatõmmisel on näha nutvat last. Oma videotega teenis paar sadu tuhandeid dollareid.

Video, mis vanemate Youtube'i kuulsuse lõpetas, laeti üles selle aasta aprillis. Videos karjuvad ema ja isa lapse peale, kes nutab ja on endast väljas, sest vanemad süüdistavad teda tindi mahapillamises. Tegelikult on tegu vanemate trikiga ja laps ei ole õnnetuses süüdi. „Ma vannun, et ma ei teinud seda!“ kisab paanikas laps. Video pälvis lastekaitse tähelepanu ja viis mehe-naise kohtusaali. „See on hullemgi kui füüsiline vägivald,“ ütleb Fredericki maakonna advokaat, kes laste eest seisab. „See oli jõletu ärakasutamine ja ausalt öeldes, ega need videod polnud algusest peale naljakad.“ Ka kohtunik ei pidanud asja vaimukaks.