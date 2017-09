Priit Talumäe pidi täna keskpäeval lendama Tallinnast Londonisse, kus tal oli kokku lepitud ärikohtumine Suurbritannia partneritega. Eile õhtul kella 20.30 paiku sai ta aga ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui avastas, et Ryanair on tema lennu tühistanud.

Odavlennufirma Ryanair teatas reedel, et plaanib järgneva kuue nädala jooksul tühistada iga päev kuni poolsada lendu. Põhjuseks on töötajate puhkuseaeg. Lühike etteteatamine ja tobedavõitu põhjendus tekitab aga reisijates kõvasti nördimust: „Täielik jaburus,“ ütleb üks Eesti reisija.

„Nad peavad selle jama kinni maksma,“ märgib Talumäe, viidates Euroopa Liidu lennureisija õigustele.

Lennufirma Ryanair teatas enda laupäevases avalduses, et iga päev kuni poolesaja lennu tühistamine võib mõjutada kuni 400 000 reisijat. Avalduse järgi makstakse kõikidele reisijatele piletiraha tagasi või vahetatakse piletid alternatiivsete lendude vastu, vahendas BBC.

Samas on lennufirma kinnitanud, et kõikidele reisijatele, keda lendude ärajätmine puudutab, on saadetud teavitus. Lennufirma täpsustab enda kodulehel, et reisijad, kes vastavat teadet ei ole saanud, võivat end muretult tunda – lend toimub. Kuid praktikas see siiski nii ei ole.

Lisaks Talumäele leidus täna keskpäeval lennujaamas vähemalt kaks noort Briti kodanikku, kes enda sõnul samuti mingit teavitust ei saanud. Ebameeldiv uudis tõi hapu lõpu nende puhkusele, mistõttu nad ei nõustunud lähemalt kommenteerima enda kogemusi Ryanairiga. „Eks me pea vaatama uued piletid,“ kõlas mokaotsast võimalik lahendus.

Reisijates on tekitanud mõningast hämmingut põhjus, miks lennufirmal järgmisel kuuel nädalal lennud ära jäävad. Nimelt seetõttu, et paljud töötajad on oma puhkuseajaks võtnud vananaistesuve ehk septembri teise poole.

„Täielik jaburus. Ma saan aru, kui on tegu tormi või terroriakti või muu seesugusega, aga kui lennud on graafikust maas töötajate puuduse tõttu, siis see on täielik jaburus,“ usub Talumäe.

Tallinna lennujaama avalike- ja välissuhete juhi Priit Koffi sõnul ei ole lennujaamal tühistatud lendude kohta täpsemat infot kui see, mis on leitav Ryanairi kodulehelt. „Lennureisija teavitamine reisi staatuse muutumisest on ikka lennufirma kohustus. Meie saame vaid teadetetablool (nii kodulehel kui terminalis) muuta reisi staatuse „tühistatuks“ sel hetkel, kui see info meile ametlikult laekub,“ ütleb Koff.