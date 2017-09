Sloveenia korvpallikoondise edu Euroopa meistrivõistlustel paneb eestlased tahes-tahtmata mõtlema ka enda ja oma tegemiste peale. Imetleme teisi väikseid rahvaid, kes suudavad midagi suurt korda saata. Nagu eelmisel aastal Vana Maailma kaheksa parema sekka jõudnud Islandi jalgpallikoondist.

Sloveenia rahvaarv on Eesti omast umbes poolteist korda suurem, Islandi oma neli korda väiksem. Ometi suudavad nad jõuda võistkonnaaladel absoluutsesse tippu – kusjuures rohkem kui ühel alal. Miks ei võiks meiegi? Miks korrutame üha, et Eestil on väikese rahvaarvu tõttu võimalus tippu jõuda ainult individuaalaladel? Tegelikkuses löövad just suured võistkondlikud pallimängud üles kõige suurema rahvusliku emotsiooni.

Mõni meie sporditegelane on ammu rääkinud, et Sloveenias on suurepärane spordisüsteem. Ka Island tegutseb tippspordi nimel õigesti, muidu neil poleks tulemusi. Järelikult on võimalik, kuid peab olema ka tahtmist tegutseda õiges suunas. Riigitasandilt alates, enne ei juhtu midagi.

Kas Eesti soovib nautida Sloveenia-sarnast võidujoovastust ja on valmis selle võimalikkusse – spordis garantiisid ei ole! – panustama? Ennast on väikeseks ja väetiks võimalik ainult ise teha ja mõelda.