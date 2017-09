Video on tehtud Hiinas, kus kliendi kõrvas olev punn spetsialistide abiga pigistatud saab.

Kui ollus kõrvast välja on pigistatud, siis on näha, et kõrva jääb sisse justkui suur auk, vahendab Mens Health.

Mingil kummalisel põhjusel meeldib inimestele ikka veel vaadata videoid, kus inimeste punne pigistatakse. Kuigi vaatepilt võib olla mädane või suisa verine, siis pakub see veidrat huvi ja suisa rahulolu.

See on ka põhjus, miks enam ja enam leidub tohtreid ja iluteenindajaid, kes protseduure filmivad, et siis huvilised neid vaadata saaks.