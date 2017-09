Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda sõnul puudusid Danilenko karistamiseks igasugused tõendid, et Danilenko oleks tahtlikult rikkunud ööklubi peegli. Väärteoasja materjalide hulgas oli Kalda väitel vaid kiirmenetluse otsus koos Danilenko seletusega, milles mees ütleb, et ei mäleta juhtunust midagi.

Marite Oidjärve kaitsja hinnangul ei olnud esitatud süüdistus põhjendatud, sest selles ei toodud välja midagi, mis oleks tõendanud, et politseinik tegi teadvalt vale otsuse.

„Tuleb tunnistada, et mida rohkem konkreetsesse asja süüvida, seda segasemaks jääb minule kui kaitsjale olukord, et selline kriminaalasi üldse tekkida saab,“ alustas oma põhjendustega süüdistava kaitsja vandeadvokaat Anu Vilt.

„Ma leian, et see süüdistus ei ole kindlasti põhjendatud ja lugupeetud prokurörilt ei kuulnud ma ühtegi sõna selle kohta, et minu kaitsealune oleks teinud teadvalt valeotsuse. Seda ei kinnita antud kriminaalasjas ükski tõend.

Süüdimõistva otsuse teinud Pärnu maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo selgitas kohtuotsust kuulutades, et kohtuvälisel menetleja ametnikul on nii õigused kui kohustused, et teha väärteoasjas õige otsus. “Kiirmenetluse kohaldamise üheks eelduseks on, et väärteo toimepanemise asjaolud on selged,” rääkis Piia Jaaksoo otsuse kuulutamisel. “Väärteoasjas kiirmenetluse otsuse tegemise ajaks kogutud ükski tõend ei tõendanud menetlusaluse isiku poolt asja lõhkumist. Oidjärv menetlejana ei kogunud täiendavaid tõendeid. Süüdistatava enda sõnade kohaselt kasutas ta otsuse tegemiseks menetlusvälist infot, mille põhjal aga karistamisotsust teha ei tohi.“

Politseinik Marite Oidjärv Kohtus. (Alar Truu)

Kaks nädalat pärast seda, kui Oidjärv oli vormistanud tänaseks surnud Oleg Danilenkole 60eurose väärteokaristuse, autasustati naispolitseinikku teenistusristiga kümneaastase laitmatu teenistuse eest. Poolteist aastat hiljem mõistetakse ta aga kohtus kriminaalkorras süüdi. Kas praegu Lõuna prefektuuris väärteomenetlejana töötaval vanemkomissar Marite Oidjärvel õnnestub üldse politsei ridades jätkata, pole veel selge. 15 päeva jooksul on Oidjärvel õigus esitada kaebus Tallinna ringkonnakohtule.

Kui on kuritegu, siis silma kinni ei pigista

“Selle kriminaalasja sisuks on ööklubi peegli lõhkumise eest määratud 60-eurone trahv, mille üle trahvi saaja ise ei protestinudki,” kirjutab Õhtulehele Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda politseinik Marite Oidjärve kohtuasja kommenteerides. “Kahtlus, et tegu võib olla ebaseadusliku otsusega, tekkis pooljuhuslikult, ühe teise kriminaalasja uurimise käigus. Ometi leidsin, et see on tähtis küllalt, et minna süüdistusega kohtusse.

Asi on põhimõttes: kui on kahtlus, et politsei on teinud ebaseadusliku otsuse, siis alustame alati kriminaalasja. Kuriteole viitavat teabe saamisel on menetluse alustamine seaduse järgi kohustuslik, selleks ei pea olema kannatanu avaldust. Ja kui süüdistuse saanud politseinik endal ise süüd ei näe ja tegu ei kahetse, siis jõuab asi ka kohtusse. Õieti näitab selliste politseinikele esitatud süüdistuste jõudmine kohtusse, kus kannatanu ise kuriteokaebust ei esita ja objektiivne kahju pole väga suur, suures pildis politsei usaldusväärsust: reageeritakse pisimagi kõrvalekalde korral.

Tegelikult ei keerle see kriminaalasi ju mitte 60-eurose trahvi, vaid õigussüsteemi usaldusväärsuse ümber.

Oleme ühiskonnana kokku leppinud selles, et on tegusid, mis on kaheldamatult valed, hoolimata asjaoludest, kannatanu arvamusest ja kahju suurusest. Neid nimetatakse kuritegudeks ja siin seisab riik kannatanu huvide eest isegi siis, kui kannatanu seda ise ei suuda või ei taha. Nii võtab riik üle süüdistaja rolli tapmise puhul, sest tapetu ise kaevata ei saa. Samamoodi on kuritegu politseiniku poolt teadvalt ilma tõenditeta tehtud karistusotsus. Kuritegu on kuritegu ja riik peab sekkuma.

Kriminaalasjades esindab riiki prokuratuur. Seega läheb prokuratuur süüdistusega kohtusse iga kord, kui leiab kriminaalkuriteo tunnused ja kui prokuröri siseveendumus kinnitab, et kuritegu on toime pandud ja süüdlane leitud.