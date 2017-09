Prantsuse filmikuulsus Gérard Depardieu paljastab oma uues raamatus „Süütu“, et ta oli oma vanematele soovimatu laps ning ema üritas kudumisvarrastega endale aborti teha.

Kolme aasta taguses autobiograafias kirjutas Depardieu (68), kes on mänginud 170 filmis, et teenis nooruses raha autovarga, prostituudi ja hauaröövlina.

Nüüd aga kinnitab ta New York Posti teatel uues teoses, et tema sünd oli aps. „Kuna mu vanemad mind ei tahtnud, kuna nad kandsid hoolt, et ma teaksin, et olin oma emaüsas apsakas, et olin kudumisvardad üle elanud, olin alati eluga rahul. Elasin alati nagu inimene, kes tahab olla teiste jaoks kingitus.“

Raamatus olevat lauset „Mu emaisa magas mu isaemaga,“ pole Depardieu kommenteerinud.