15. septembril leidis Noblessneri Sadama kultuurilinnaku uhiuues kohas nimega Hall aset erakordne ja uudne klubi-performance, tekno-house kostüümipidu, mille käigus kadusid piirid esinejate ja külastajate vahel.

Tegemist on täiesti uue üritusvormiga, kus ühendatakse kaasaegne klubimuusika, kultuur, kunst, noise, spoken word — metsikud kostüümid, erakordsed karakterid, pidurdamatud amatsoonid, hallutsionaalsed visuaalid, ootamatud lahendused ja seda kõike publiku aktiivsel osalusel. Uudne peovorm nimetusega „High Energy/Mental Discharge“ üllatas kõiki ja ühe korraldaja, Eesti performance`i-kunsti eestvedaja Al Paldroki sõnul on sotsiaalne vajadus kõrg- ja klubikultuuri ühinemise järgi on sügavalt olemas, ning see on kindlasti mõlemapoolne.

„Eesti klubimaastik vajab juba pikemat aega värskendust ja kunstil oleks kõrgem aeg väljuda galeriiformaadist ning leida tee uute publikuteni. Visuaalid on meie elu lahutamatu osa, samamoodi nagu heliruum, ja nende ühendamine annab täiesti uskumatuid tulemusi,“ usub ta.