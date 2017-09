Kultuuriministri ettepaneku järgi tõuseb 2018. aastal kõrgharidusega või kõrgharidust nõudval ametikohal töötava kultuurivaldkonna töötaja brutotöötasu alammäär esmakordselt üle tuhande euro piiri 1150 euroni.

„Kolme aastaga oleme suutnud tõsta miinimumpalga 731 eurolt 1150 euroni ehk 419 euro võrra. Samas tempos jätkates saavutame kokkulepitud ajaks kultuuritöötajate miinimumpalga eesmärgi,“ rõhutas kultuuriminister Indrek Saar.

Ministeeriumi ettepaneku järgi suurendatakse 7,5 protsenti ka nende kultuurivaldkonnas töötavate inimeste palgafondi, kes on tugipersonal või kõrgharidusega kultuuritöötajad, kelle sissetulekud ületavad brutotöötasu alammäära.

„Palgafondi märkimisväärne tõus võimaldab tõsta ka nende palkasid, kelle töötasu on täna üle brutotasu alammäära ning premeerida tublimaid. See, kuidas lisanduvate palgafondi vahendite jaotus igas kultuuriasutuses toimub, on nende juhtide otsustada,“ lisas Saar.