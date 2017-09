Itaalia ekspeaminister ja partei Forza Italia (Edasi, Itaalia) juht Silvio Berlusconi (80, pildil) oli viimati tähelepanu keskmes seksiskandaalidega ja maksupettustega. Kohus mõistis ta ka neli aastat tagasi maksupettustes süüdi.

Pühapäeval andis 29. septembril 81aastaseks saav Silvio Berlusconi teada, et soovib naasta võidukalt poliitikaareenile. Itaalias toimuvad tõenäoliselt märtsis parlamendivalimised ning praeguse seisuga on just Berlusconi parteil koos liitlastega head šansid valimistel edu saavutada.

Silvio Berlusconi (80) on täis võitlusvaimu. (REUTERS)

Silvio Berlusconi esitles end Fiuggis peetud kõnes mõõdukalt euroopameelsena, kes soovib tihedamat koostööd kaitse-, tööstus- ja finantspoliitikas. Ta lubas valimisvõidu korral makse oluliselt kärpida ning tõsta miinimumpensioni. Berlusconi sõnul ei usu ta, et Itaalia eurost loobub ja taas oma valuuta käibele võtab.

Seni kehtib Berlusconi suhtes avalikus teenistuses töötamise keeld, kuid ta loodab, et Euroopa Inimõiguste kohus tühistab keelu novembris. Ja kui seda ei peaks juhtuma, siis lubas Berlusconi oma parteid valimiskampaania ajal igal juhul jõuliselt toetada.

Berlusconit ei hoia suurde poliitikasse pürgimisest tagasi ka terviseprobleemid. Mullu tehti talle südameoperatsioon. Pühapäevasel parteikoosolekul nägi ta aga välja saledam ja tervem kui varem.