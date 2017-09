Müncheni julgeolekukonverentsi kauaaegne juht Wolfgang Ischinger usub, et Venemaa on oluliselt nõrgem, kui välja paistab, vahendab Welt Online.

Ischingeri sõnul on Venemaa sisemajanduse kogutoodang väiksem kui Itaalial, kuid sellest hoolimata üritatakse käituda suurriigina. Venemaa sekkumine Ukrainas ja Süürias on nõudnud suuri kulutusi ning seetõttu on tekkimas võimalus Ukraina konflikti lahendamiseks, arvab Ischinger, toetudes Putini valmisolekule paigutada Donbassi ÜRO rahusõdurid.