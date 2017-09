TV3 sügishooaja avapeol olid ka poliitik Rainer Vakra ning tema elukaaslane Marilin. „Seitsmesed“ uurisid, mida peatselt lapsevanematelt mis on nende lapse sugu!

Vakra paljastab, et nende perekonda on sündimas poisslaps. Marilini sõnul temal vahet ei olnud, kas sünnib poiss või tüdruk, aga tal on poisi üle hea meel.

Nime peale tulevased lapsevanemad veel mõelnud pole.

„Lugesin vanade eestlaste mõtteteradest, et kui nimi on liiga vara välja mõeldud, pidi see nime ära rikkuma. Ootame ikka uue maailmakodaniku ära, vaatame mis nägu ta on ja see nimi tuleb meie enda seest!“ sõnas Vakra.