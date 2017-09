Dimitri Demjanov (70), kes on olnud üle kümne aasta maailma mainekaima kokandusvõistluse Bocuse d’Or žüriiliige ja Eesti organisatsiooni president, annab teatepulga üle tippkokk Vladislav Djatšukile (39).

Eesti on Dimitri Demjanovi eestvedamisel osalenud tippkokkade võistlusel Bocuse d’Or 2008. aastast, esimese Eesti esindajana saavutas Vladislav Djatšuk toona maailma kokkade seas paremuselt 15. koha.

„Tunnen, et olen teinud aastate jooksul kõik endast oleneva, et tõsta Eesti gastronoomilisel maailmakaardil arvestatavale kohale,“ sõnab Demjanov, kes on eesti köögi arendamist alati oma südameasjaks pidanud. “Kunst on õigel ajal lavalt ära minna,“ leiab Demjanov, et nüüd on aeg anda roll üle noorematele. Samas jätkab ta töötamist selle nimel, et Eesti saaks 30 aastat tagasi Prantsusmaal alguse saanud võistluse korraldusõigused 2020. aastal.