„Linn ja mets“ on näituste ja töötubade sari, mis edendab keskkonnakaitset ja keskkonnasõbralikkust. Projekti järgmist osa, mis on tehtud koostöös veebilehega Culture.pl, esitletakse 16. septembrist kuni 19. novembrini Tallinna Disainiöö festivali raames Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis.

Näitus avati töötoaga, kus külastajad said näituse koostajate juhendamisel osaleda näituse teemaga haakuva linna ja maad ühendava seinamaastiku loomisel, kasutades teipi ja kleebiseid, mis põhinevad graafilise disaineri Malgorzata Gurowska loodud kujundusel, mis on kasutusel ka näitusel. Loodud kujutis sai osaks näitusest, mis selle käigus külastajate abil edasi kasvab.

Laupäeval, 16. septembril avati Eesti Tarbekunsti- ja Disanimuuseumis näitus „Linn ja mets“, kus on võimalik tutvuda Poola kaasaegsete disainerit loodud elamisvõimalustega linnas pesitsevatele loomadele, lindudele ja putukatele.

Projekti „Linn ja mets“ eesmärk on pöörata tähelepanu linnas pesitsevatele elukatele – lindudele, loomadele, putukatele. Kaasatud disainereid on kutsutud looma pesakaste, et väljendada oma muret keskkonnas toimuvate muutuste pärast ning kogemusi jagada.

Näitusel eksponeeritavad pesakastid on loodud eri linnuliikidele, näiteks disainistuudio kõrval müüril elavatele piiritajatele. Samuti on imetajatele mõeldud pesi, näiteks naabruses elavatele siilidele. Tööd esindavad ülimalt hoolivat lähenemisviisi ja kasutavad looduslikku kaitsesüsteemi kahjulike putukate vastu. Ühtlasi väljendavad need huvi nahkhiirte ja putukate vastu. Kõigist näidetest kumavad vaatajani soov ja püüe lepitada omavahel linnaelu ja looduslähedust.

Näituse kuraator Ewa Solarz ütleb: „Maailmas elab üle seitsme miljardi inimese. Linnakobarad üha kasvavad, võttes enda alla üha rohkem ruumi ja loomade looduslikku elukeskkonda. Inimesed hõivavad üha rohkem Maa pinda. Mitte loomad ei tulnud meie juurde, vaid meie võtsime üle nende elupiirkonnad. Ma saame aidata linnas elavaid metsloomi neile pesapaikade rajamisega ja asjakohase teavitustööga. Need on „Linna ja metsa“ projekti eesmärgid.“

Näitusel osalevad disainerid: Agnieszka Bar; Anna Szuflicka; Anna Łoskiewicz-Zakrzewska, Zofia Strumiłło-Sukiennik, Krzysztof Benke, Tomasz Korzewski / Beza Project; Asia Piaścik / Dingflux; Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek / Grynasz Studio; Monika Brauntsch / Kafti; Ewa Bochen, Maciej Jelski / Kosmos Project; Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski / Malafor; Marcin Pogorzelski / Mapog;Liliana Krzycka, Rafał Pieszko / Menthol Architects.