Nädalavahetusel pidas Eesti Meedia turundus- ja kommunikatsioonidirektor Heli Klandorf Keila-Joa lossis maha pulmapeo ning kannab nüüd perekonnanime Klandorf-Järvsoo.

Heili Klandorf abiellus Õhtulehe levi- ja turundusdirektori Maarek Järvsooga. 2010. aastal sündis Heilil ja Maarekil pisipoeg, kes sai nimeks Marcel. „Nime ei pidanud kaua mõtlema, see oli mul alateadvuses ilmselt olemas. Olen alati arvanud, et kui mul peaks laps sündima, siis ju ta ikka poiss on. Nimes Marcel on sees kõik tähed, mis mu perekonnaliikmete nimedes - ema Merle, isa Kalle, õde Helen ja mina ise. Kuid mingi uustulnuk täht peab ju värsket verd pereringi tooma ja selleks täheks on C,“ põhjendas Heili ajakirjale Nädal poja nimevalikut.

Kokku kolis paarike aga alles aasta 2015. Maarek ja Heili töötasid kümme aastat koos samas Eesti Meedia Maakri majas ning Heili on tunnistanud, et töö neid kokku viiski. „Ilmselt ei ole me esimesed ega viimased, kelle elu läheb nn valepidi, aga mitte valesti," ütles Heili Kroonikas selle peale, miks ta alles siis poja Marceli isaga kokku kolis.