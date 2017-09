Pärnu maakohus mõistis täna Marite Oidjärve (35) süüdi väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemises ja määras karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära ehk 4000 eurot.

Valeotsuse tegemine seisnes selles, et Marite Oidjärv, kes töötas Lääne prefektuuri patrullpolitseinikuna, määras 14. veebruaril 2016 Oleg Danilenkole kiirmenetluse otsusega rahalise karistuse 60 eurot selle eest, et Danilenko lõi sama päeva varahommikul kell 5.30 jalaga katki Haapsalu ööklubi Lemon Lounge peegelseina,“ loeb ringkonnaprokurör Indrek Kalda ette süüdistuse kokkuvõtet. Sellega olevat Danilenko tekitanud klubi omanikele kahju 932 eurot. Tegelikkuses puudusid väärteoasjas igasugused tõendid selle kohta, et isik oleks peegi lõhkunud.

„Kohtuvälisel menetleja ametnikul on nii õigused kui kohustused, et teha väärteoasjas õige otsus. Kiirmenetluse kohaldamise üheks eelduseks on, et väärteo toimepanemise asjaolud on selged. Väärteoasjas kiirmenetluse otsuse tegemise ajaks kogutud ükski tõend ei tõendanud menetlusaluse isiku poolt asja lõhkumist. Oidjärv menetlejana ei kogunud täiendavaid tõendeid. M. Oidjärve enda sõnade kohaselt kasutas ta otsuse tegemiseks menetlusvälist infot, mille põhjal aga karistamisotsust teha ei tohi,“ kommenteeris Maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo.

Süüdimõistetult mõisteti menetluskuluna välja 1026,60 eurot.

Kohtuotsusele on õigus esitada kaebus 15 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtule.