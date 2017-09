Nelja poja ema Tiina on elus kogenud palju ja mitte kõik sellest pole olnud kerge. Tiina viimane mees, keda ta nimetab oma elu armastuseks, muutus vägivaldseks ootamatu õnnetuse tagajärjel. Peapõrutusega haiglasse sattunud mees muutus armukadedaks ja lõpuks ohtlikuks kogu perele.

Haanjas elav Tiina on üks neist tuhandetest Eestimaa naistest, kes on kogenud perevägivalda. Ometi tema lugu täiesti teistsugune.

„Mis iganes tema peas toimus ... Midagi oli kapitaalselt ära,“ tunnistab Tiina, kes ometi usub, et mees ei tahtnud kunagi teadlikult halba ei temale ega poegadele. „Ma sain aru, et tegemist on haigusega,“ jagab Tiina täna „Kodutundes“ oma traagilist lugu.