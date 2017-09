"Jumal halastas mu peale ja leidsin endale poest rinnahoidja mis pole spordirinnahoidja. Selle suuruseks on 90G. Jah,korvi suurus on G. Mis see G tähendama peaks... Isegi F tundub juba kahtlane. G nagu closer to G spot (lähemal G punktile)?" filosofeerib Anne Smith Aaslaid aka Inim-Barbie oma feissari kontol.

"Jep. 100kg naiseilu. Pluss suurus, elagu kurvid jne AGA ma tunnen, et see hakkab tervise peale ning ma tahan ka kõrges eas tegeleda spordiga ning tervist, uusi liigeseid jne osta ei saa," kirjutas kaunitar oma blogis ilma igasuguse häbitundeta.

Ma ei taha seda välimuse pärast seekord. Tervise pärast.

Kuna varem tegin seda välimuse mitte tervise pärast siis ilmselt sealt ka põhjus miks edasi ei läinud asjaga. Jooksin täna üle pika pika aja ning tundsin kui raske see mu kehale on. See keharaskus. See ei ole ok. Ma olen alles 25 ning ma tunnen kuidas mu keha enam ei jaksa seda massi kaasas vedada.

Kuidas selle arusaamiseni jõudsin?

Juba mõnda aega ma tundsin kuidas võhma on vähem. Jooksin 5.korrusele ning hing oli korralikult kinni. See EI OLE kaugeltki NORMAALNE! Mõni nädal tagasi käisin arsti vastuvõtul ja kaalusime mind ning see number on reaalselt suur. Reaalsuskontroll 101%!

Suvel mingi aeg käisin isegi karguga ringi kuna hüppeliiges käis nö välja (khm, kes mäletab veel kui mul oli ülikõrgete platvormide kandmise hullus?) ja ega see suur kaal sellele midagi head juurde ei anna. Kõrgemate jalatsitega käimine on pehmelt öeldes välistatud, nii pahkluu pärast kui ka kaalu pärast. Mu 37 nr jalakesed ei jaksa kaugele vudida sellise massi all.

Põlved jälle naksuvad nii mis kole ning kardan, et nad ei pea raskekaalu all vastu väga kaua. Söön liigestele toidulisandeid küll aga mis kasu sellest on kui kaalud nagu beebielevant! Sain aru, et peas on kinni see asi ning mul on reaalselt toidu osas kinnisidee. Pean endaga kõva tööd tegema just toidu osas aga algus on tehtud. Olen 5.päeva nö kuiva olnud ning saan hakkama.

Milline on minu plaan?

HIIT treeningud, kardio, jooksmine ja toidulaud korda. Kasutan omaenda tarkust, varasemat kogemust ning kuulan enda keha. Kavatsen muuhulgas treenida ka aeglast söömist. Ilmselt lasen ka hormoonspiraali välja võtta.

Sellise kaalu juures pole ju jooksmine ok?!

Jah, ei lubata aga olen oma elus korra juba 30kg alla saanud ning käisin jooksmas suurema kaaluga. Pahkluud, põlved elastikuga kinni ning sörkjooks nii, et kuidagi rääkida samal ajal veel suudan. Juhul kui liigesed ikkagi valu teevad siis lähen kiirkõnni peale.

Mis saab korsetitreeningutest?

Igapäevane-öine korsetitreening on minevik. Korsett ei ole lahendus ning kaalulangetamisele ta juurde ei anna. Vahest on lahe efekti pärast korsetti kanda aga reaalset kasutegurit selles pole.