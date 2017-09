USA välisminister Rex Tillerson teatas eile CBC saates „Face the Nation“, et USA kaalub Kuubal asuva saatkonna sulgemist, kuna on täheldatud „müstilisi helirünnakuid“, mis on Ameerika diplomaatidele tõsiseid tervisekahjustusi tekitanud.

Tillersoni sõnul on tegemist väga tõsise teemaga, vahendab CNN. „Tõime mõned kannatanud koju. Asi on uurimisel,“ lisas minister. Teadaolevalt vajab üks ametnikest lausa kuuldeaparaati.

Meediasse jõudsid esimesed teated salapärastest helidest, mis kahjustavad USA diplomaatide kuulmist, augustikuu alguses.

Ameerika saatkond Kuubal taasavati 2015. aasta suve lõpul. Enne seda oli saatkond olnud suletud 54 aastat.